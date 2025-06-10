Avrupa'da yatırımcı güveni son bir yılın zirvesinde!

Almanya ekonomisindeki toparlanmadan faydalanan Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 2024 yılı haziran ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Sentix tarafından açıklanan ve ForInvest Haber ile paylaşılan rapora göre, bir önceki ay -8,1 puan olan endeks haziran ayında 0,2 puanla pozitif bölgeye geçti. Piyasa beklentisi endeksin -6,0 puana çıkacağı yönündeydi.

Açıklamada, 10,5 puanlık artışın Euro Bölgesi için umut verici olduğu belirtildi.

5-7 Haziran tarihlerinde 1.055 yatırımcı ile yapılan anket sonucunda, cari endeksin -19,3 puandan -13,3 puana çıktığı görüldü. Cari endeks de 2024 yılı haziran ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi.

Beklenti endeksi bir önceki ay geçtiği pozitif bölgede yükselişini sürdürdü. Böylece mayıs ayında 3,8 puan olan endeks, 14,3 puana kadar çıktı.

Almanya'da görünüm önemli ölçüde toparlandı

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da yatırımcı güveninde hızlı toparlanma görüldü.

Almanya için yatırımcı güven endeksi bir önceki ay gördüğü -16,0 puandan haziran ayında -5,9 puana çıktı. Böylece 2022 yılının mart ayından bu yana en yüksek seviye görüldü.

Cari endeks -35,3 puandan -26,8 puana üst üste dördüncü ayda da artarak, 2024 yılı haziran ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi.

Beklenti endeksi ise 5,5 puandan bir sıçrama daha yaptı ve 17,5 puana çıktı.