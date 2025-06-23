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ABD'de ikinci el konut satışları beklentiyi aştı

ABD'de ikinci el konut satışları mayısta yüzde 0,8 artarak 4,03 milyona yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de ikinci el konut satışları beklentiyi aştı
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Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), mayıs ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satış sayısı, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak mayısta aylık bazda yüzde 0,8 artışla 4,03 milyona yükseldi.

İkinci el konut satış sayısına dair piyasa beklentisi, 3,96 milyon olması yönündeydi. İkinci el konut satışları, nisanda yüzde 0,5 azalışla 4 milyon olarak kaydedilmişti.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı, mayısta yıllık bazda yüzde 1,3 artarak 422 bin 800 dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek mayıs ayı değeri görüldü. Böylece ülkede medyan konut fiyatı, art arda 23'üncü ayda yıllık bazda artışını sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, satışların nispeten durgun olmasının büyük ölçüde yüksek mortgage oranlarından kaynaklandığını belirterek, "Düşük mortgege faiz oranları daha fazla alıcı ve satıcıyı konut piyasasına çekecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Konut piyasasına katılımın artmasının iş gücü hareketliliğini de artıracağını ve ekonomik büyümeyi destekleyeceğini kaydeden Yun, yılın ikinci yarısında mortgage oranları düşerse güçlü gelir artışı, sağlıklı envanter ve istihdam nedeniyle ülke genelinde konut satışlarının artmasını beklediklerini bildirdi.

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