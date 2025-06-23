TMO 10 bin ton kabuklu fındık satışı yapacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2022 mahsulü kabuklu fındık satışı yapacak.

TMO'dan yapılan açıklamada, Kurumun faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili olarak aldığı önlemlerle üretici, tüketici ve ilgili sektör lehine piyasa düzenleme görevini yerine getirdiği hatırlatıldı.

İhalede teklifler uygun görülmedi

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Tarımsal ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan ve kuruluşumuz stoklarında bulunan kabuklu fındıkların ülkemiz ve bölge ekonomisine katkı sağlamasını teminen;

Samsun Başmüdürlüğü stoklarında bulunan 2022 mahsulü kabuklu fındıkların 10 bin tonluk kısmının satışı için 20.06.2025 tarihinde açık ihale yapılmıştır. Bahse konu ihalede gelen teklifler uygun görülmediğinden ihale onaylanmamıştır.

Peşin bedel mukabili serbest satış yapılacak

Bununla birlikte yine Samsun Tekkeköy'deki depolarda bulunan 2022 mahsulü kabuklu fındıklardan 5 bin 300 bin tonluk kısmının (Levant Kalite, %50 sağlam iç fındık esasına göre - KDV hariç) 160,00 TL/Kg fiyatla, kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak satışa açılmasına karar verilmiştir.

"Teslimatlara hemen başlanacak"

İstekliler ilgili Başmüdürlüğe müracaatta bulunarak almak istediği ürün bedelini banka hesabına nakit ya da kredi kartı ile ödedikten sonra teslimatlara hemen başlanabilecektir. Teslimat programı TMO Samsun Başmüdürlüğünce belirlenecek, ilgili firmalara hangi gün ve saatte teslimat yapılacağı bildirilecektir.

"Numune gönderilecek"

Numune talep edilmesi halinde KDV dâhil 500,00 TL/Kg fiyattan en az 5 kg olacak şekilde karşılanacaktır.

Satışlar ile ilgili detaylı bilgi almak için aşağıda iletişim bilgisi verilen Samsun Başmüdürlüğümüz ile irtibata geçilebilecektir.

Stoklarımızda bulunan 2024 mahsulü kabuklu fındıklar satışa açılmamıştır."