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BofA'nın ikinci çeyrekte net kârı yükseldi

ABD’li yatırım bankası BofA'nın ikinci çeyrekte net kârı menkul kıymet işlem gelirlerinin artmasıyla yükseldi. BofA, ikinci çeyrekte 7.1 milyar dolar, yani hisse başına 89 sent kâr açıkladı.

Haber Merkezi
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BofA'nın ikinci çeyrekte net kârı yükseldi
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ABD'li yatırım bankası Bank of America (BofA) 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

BofA'dan yapılan açıklamaya göre, Bankanın net karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artışla 7,1 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün ikinci çeyreğinde 6,9 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun geçen yılın ikinci çeyreğinde 83 sent olan hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 89 sente çıktı.

Bankanın ikinci çeyrekte hisse senedi alım satım işlemlerinden gelirleri yüzde 10, sabit gelirli menkul kıymet, foreks ve emtia gelirleri ise yüzde 16 yükseldi.

BofA’nın geliri ise yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 26,5 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün aynı döneminde 25,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

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