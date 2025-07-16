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Morgan Stanley'in karı analist beklentilerini aştı

Morgan Stanley, artan piyasa oynaklığının Wall Street'teki emsallerinde görülen kazançları yansıtarak beklenenden daha güçlü bir ikinci çeyrek karı bildirdi.

Haber Merkezi
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Morgan Stanley'in karı analist beklentilerini aştı
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Yatırım bankacılığı devi, 30 Haziran'da sona eren çeyrekte geçeğn yılın aynı döneminde 3,1 milyar dolar veya hisse başına 1,82 dolar olan karını 3,5 milyar dolar veya hisse başına 2,13 dolara çıkardı. Her iki rakam da analist beklentilerini aştı.

Gelir, kurumsal menkul kıymetler ve varlık yönetimindeki güçlü performansın desteğiyle 16,8 milyar dolara yükseldi. Şirket ayrıca, güçlü sermaye verimliliğini yansıtan %13,9'luk bir ortalama adi özkaynak getirisi bildirdi.

Morgan Stanley, belirsiz bir makroekonomik ortamda temkinli bir yaklaşımın sinyalini vererek kredi zararları için 196 milyon dolar karşılık ayırdı. Tazminat giderleri 7,19 milyar dolara ulaşırken, tazminat dışı giderler 4,78 milyar dolar olarak gerçekleşti.

CEO Ted Pick, dalgalanma dönemlerinde bankanın dayanıklılığının ve müşteri faaliyetlerinin altını çizdi: “Tüm iş kollarımızda faaliyet göstermeye devam ettik ve aktif bir piyasa ortamında müşterilerimizden güçlü bir katılım gördük.”

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