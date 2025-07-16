  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de sanayi üretimi yükseldi
Takip Et

ABD'de sanayi üretimi yükseldi

ABD'de sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış kaydetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de sanayi üretimi yükseldi
Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi haziranda önceki aya kıyasla yüzde 0,3 yükseldi.

Piyasa beklentileri sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, mayısta değişim göstermemişti.

Sanayi üretimi, haziranda yıllık bazda da yüzde 0,7 yükseldi.

İmalat sanayi üretimi ise haziranda yüzde 0,1 arttı. Piyasa beklentilerinin haziranda değişmemesi yönünde olduğu imalat sanayi üretimi, mayısta yüzde 0,3 artış kaydetmişti.

Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,1 puan artarak yüzde 77,6'ya ulaştı.

Piyasa beklentileri, kapasite kullanım oranının yüzde 77,4 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 77,5 olarak hesaplanmıştı.

 

Küresel Ekonomi
BofA'nın ikinci çeyrekte net kârı yükseldi
BofA'nın ikinci çeyrekte net kârı yükseldi
Trump, Fed Başkanı Powell'ı değiştirmek için 'resmi süreci' başlattı
Trump, Fed Başkanı Powell'ı değiştirmek için 'resmi süreci' başlattı
Goldman Sachs karını yüzde 22 artırdı
Goldman Sachs karını yüzde 22 artırdı
Morgan Stanley'in karı analist beklentilerini aştı
Morgan Stanley'in karı analist beklentilerini aştı
ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin altında
ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin altında
Rusya doğal gaz üretiminin azaldığını açıkladı
Rusya doğal gaz üretiminin azaldığını açıkladı