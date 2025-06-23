ECB Başkanı Lagarde: Büyümede riskler aşağı yönlü

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında konuştu.

"Küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin yoğun olduğu bir yıl oldu." diyen Lagarde, dünyada parçalanma, belirsizlik ve çatışmanın giderek arttığını anımsattı.

Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 0,9, 2026'da yüzde 1,1 ve 2027'de yüzde 1,3 büyümesini beklediklerini, ilk çeyrekte imalat sektörünün güçlendiğini ve hizmet sektörünün ılımlı bir şekilde büyüdüğünü hatırlattı.

Yakın vadede ekonomik aktivite için beklentilerin zayıf olduğunu belirten Lagarde, "Daha yüksek tarifeler ve daha güçlü Euro'nun ihracatı azaltması, yüksek belirsizliğin de yatırım kararlarını geciktirmesi bekleniyor." dedi.

"Büyüme görünümüne yönelik riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor." diyen Lagarde, özellikle, küresel ticaret gerginlikleri ve bununla ilişkili belirsizlikler, kötüleşen finansal piyasa beklentileri ve devam eden jeopolitik gerginliklerin daha da tırmanması durumunda büyümenin yavaşlayabileceğini anlattı.

Lagarde, ticaret ve jeopolitik gerginliklere hızlı bir çözüm bulunmasının veya savunma ve altyapı harcamalarında daha fazla artış olmasının faaliyetleri beklenenden daha fazla teşvik edebileceğini söyledi.

"Küresel ekonomik görünüm, istisnai derecede yüksek ekonomik ve politik belirsizlikle karşı karşıya kalmaya devam ediyor." diyen Lagarde, değişim anlarının fırsatlar da sunabileceğini söyledi.

Lagarde, Euro'ya olan desteğin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını, bu aşamada Euro Bölgesi ekonomisini daha üretken, rekabetçi ve dayanıklı hale getirmeleri gerektiğini ifade etti.

Enflasyonun halihazırda orta vadeli hedefleri olan yüzde 2 civarında seyrettiğini hatırlatan Lagarde, enflasyonun bu seviyede sürdürülebilir biçimde kalmasını beklediklerini anlattı.

Euro Bölgesi enflasyon görünümünün küresel ticaretteki sürtüşmeler ve çeşitli riskler nedeniyle her zamankinden daha belirsiz olduğunu anlatan Lagarde, küresel tedarik zincirlerinin parçalanması, Euro Bölgesi ihracatına olan talebin düşmesi veya aşırı kapasiteye sahip ülkelerin ihracatlarını Euro Bölgesi'ne yönlendirmesi gibi risklerin söz konusu olduğunu belirtti.

Lagarde, uygun para politikası duruşunu belirlemek için veriye dayalı ve toplantı bazında bir yaklaşım izleyeceklerine işaret ederek, belirsiz koşullarda yol almak için mevcut faiz oranı seviyelerinin uygun olduğunu söyledi.

Kripto varlıkların finansal manzaranın hızla gelişen bir parçası haline geldiğini anlatan Lagarde, "Kripto varlıkların Euro Bölgesi'nin finansal istikrarına yönelik riskleri şimdilik sınırlı görünüyor." diye konuştu.

Lagarde, kripto varlıklar alanında yaşanan hızlı gelişmelerin yakından takip gerektirdiğini sözlerine ekledi.