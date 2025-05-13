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Nvidia ile Humain anlaşmaya vardı

Nvidia, Suudi Arabistan merkezli Humain şirketiyle stratejik ortaklık kurarak ülkede kurulacak yapay zeka fabrikaları için 18 bin adet gelişmiş çip satışı yapacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Nvidia ile Humain anlaşmaya vardı
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Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'a Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang da eşlik etti.

Huang, ziyaret kapsamında gerçekleştirilen yatırım forumunda Humain ile vardıkları stratejik ortaklığı duyurdu.

Nvidia'dan yapılan açıklamada, Humain'in, gelecek 5 yıl içinde 500 megavata kadar çıkabilecek kapasitede yapay zeka fabrikaları kurmak üzere Suudi Arabistan'a yatırım yapacağı ifade edildi.

Yatırımın binlerce Nvidia çipi ile destekleneceği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerinden 18 bin adet göndereceği belirtildi.

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