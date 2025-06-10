İlk çeyrekte her 4 liralık iç borç ödemesinin 3 lirası faize gitti

Faiz ödemeleri toplam iç borç servisinin yüzde 74’üne geldi. Anapara ödemelerinin ise yüzde 295’ine ulaştı. 2025 yılı ilk çeyrekte 117 milyar ana para borç ödenirken, bunun 3 katına yakın düzeyde, 346,4 milyar lira faiz ödendi. Son yıllarda, dış borçlanmada zorlanıldığı için, dış borçlanma azaldığı için, dış borç ana para ve faiz ödemelerinde tablo olumlu. Dış borca faiz ödemeleri toplam servisin yüzde 26,9’u, anapara ödemelerinin ise yüzde 36,7’si düzeyinde. 2025 yılının tamamı için programlandığı gibi gerçekleşirse dış borçta da faiz ödemeleri toplam servisin yüzde 35,7’isine, ana para ödemelerinin ise yüzde 55,6’sına ulaşacak.

İç borçta faiz ödemeleri ilk kez 2017’de yüzde 40’ı aştı. 2019’da faiz ödemeleri ana para ödemelerinin %45.8’ini gördükten sonra izleyen iki yıl iyileşme oldu. 2020 ve 2021’de sırasıyla faiz ödemeleri toplam servisin %31’i ve %28,4’ü düzeyine geriledi. Sonrasında tempolu ve yüksek oranlı artışlar geldi. 2021’din 20222’ye faiz ödemeleri toplam servisin %28,4’ünden %42,6’sına fırladı. 2023’te %48,3’üne ulaştı. 2024 yılı %57,3 seviyesinde kapandı ve ilk kez iç borç servisinin yarıdan fazlası faiz ödemelerine döndü.

Bu yıl ilk üç ayın rakamları belli. Bozulma sert. 2025 yılı ilk çeyrekte faiz ödemeleri toplam iç borç servisinin %74,7’isine ulaşmış görünüyor. Yani her 4 liralık ödemenin 3 lirası faize gitmiş. Başka bir ifade ile faize giden ödememe, ana para ödemesinin 3 katına ulaşmış.

Dış borçlanma yavaşladı ama…

Dış borç servisinde faiz ödemelerinin en yüksek seviyeye ulaştığı yıl yüzde 46,5’le 2023. İkinci en yüksek seviye yüzde 46 ile 2013 yılı. Bu iki yıl faiz ödemeleri ana para ödemelerine yaklaştı. 2013’te 8,6 milyar lira dış borç ana parası, 7,4 milyar lira faiz ödemesi oldu. 2023’te 164 milyar lira dış borç ana para ödemesine karşılık 142,5 milyar lira faiz ödemesi oldu. Hatırlanacaktır, 2013 yılı GYSH’de ilk kez trilyon doların aşıldığı yıldı. Ekonomi canlıydı ve dış borçlanma kapıları açıktı. 2020’den sonra dış borçlanma çok yavaşladı ancak bu kez faiz seviyeleri çok yükseldiği için toplam serviste faiz ödemelerinin payı da yüksek kalmaya devam etti. 2024 yılında dış borç faiz ödemeleri toplam borç servisinin yüzde 39,8’i, düzeyindeydi. Bu yılın ilk çeyreğinde %26,9’u düzeyinde gerçekleşme oldu. Yılın tamamı için program %35,7’si düzeyinde olması öngörülüyor.