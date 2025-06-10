Hisseden uzaklaşan milyoner fona koştu!

Şebnem TURHAN

Borsa İstanbul’da son aylarda hızlanan dalgalı seyir yatırımcıların hevesini kaçırmaya devam ediyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre mayısta hisse senedi yatırımcısının portföy büyüklüğü 21 milyar lira azaldı, 69.3 bin yatırımcı da borsadan çıktı. Yatırım fonlarında aynı dönemde 382.8 milyar lira portföy değeri arttı, yatırımcı sayısı 21.2 bin kişi yükseldi. Hissede 10 milyon lira üzeri borsadan portföyünü en çok azaltan 11.8 milyar lira ile 1 milyon lira ve üzeri portföyü olanlar olurken, yatırım fonlarında portföyünü en çok artıran da 302.7 milyar lira ile 10 milyon lira üzeri portföyü olanlar oldu.

Sıkı para politikası, enflasyon muhasebesi uygulaması, çıkan yabancı yatırımcı ve sabit getirili yatırım araçlarına artan ilgi nedeniyle geçen yıldan bu yana borsada önceki yılların coşkusu yok. Ancak 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması ile yurtdışında tarife savaşlarının etkisi borsada işleri daha da zorlaştırdı. Geçen hafta gelen pozitif enflasyon verisi öncesinde uzun zaman sonra 9000 puanın altına inen BİST100 endeksi yeniden yükseliş gösterse de yatırımcının keyfi kaçtı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri de borsa yatırımcısındaki kaybı ortaya koyuyor.

100-250 milyon portföyü olanlarda kayıp

MKK verilerine göre mayısta hisse senedi piyasasında toplam yatırımcı sayısı 6 milyon 534 bin 569 oldu. Nisanda bu rakam 6 milyon 603 bin 858 idi. Bir ayda 69 bin 289 yatırımcı kaybı yaşanırken en yüksek kayıp 0-50 bin lira ile 100-250 bin lira portföy değeri bulunan yatırımcılarda gerçekleşti. 100-250 bin lira portföy büyüklüğüne sahip yatırımcıların 14 bin 102'si mayısta borsadan vazgeçti. 0-50 bin lira arası portföy büyüklüğü olan yatırımcıların da 29 bin 789'u borsadan çıktı.

Hisse senedi piyasalarında 0-50 bin lira portföyü olanların sayısı 4 milyon 731 bin 119'a, 50-100 birn lira portföyü olanların sayısı 481 bin 777'ye, 100-250 bin lira portföyü olanların sayısı 541 bin 713'e, 250-500 bin lira portföy büyüklüğü olanların sayısı 320 bin 502'ye, 500 bin 1 milyon lira portföyü olanların sayısı 219 bin 511'e 1-5 milyon lira portföyü olanların sayısı 198 bin 64'e, 5-10 milyon lira portföyü olanların sayısı 22 bin 260'a, 10 milyon lira üzeri portföyü olanların sayısı da 20 bin 4'e indi.

1 milyon lira üzerinde düşüş 11.8 milyar lira

Portföy büyüklüğünde ise nisanda 5 trilyon 504 milyar 726 milyon lira olan rakam mayısta 5 trilyon 483 milyar 732 milyon liraya indi. 20 milyar 994 milyon lira düşüş yaşandı. En yüksek kayıp 1 milyon lira üzeri portföylerde 11.8 milyar lira ile gerçekleşti. 1-5 milyon lira portföy büyüklüğü olanların 7 milyar 975 milyon lira, 5-10 milyon lira portföy büyüklüğü olanların 2 milyar 726 milyon lira, 10 milyon üzeri portföy büyüklüğü olanların ise 1 milyar 98 milyon lira azaldı portföyleri. 10 milyon lira üzeri portföy büyüklüğü olan yatırımcıların toplam hisse senedi yatırımları içindeki payı nisandaki yüzde 81,90'dan mayısta yüzde 82,19'a yükseldi. En yüklü portföy 10 milyon lira üzeri yatırımcılarda olsa ad ikinci en yüksek portföy büyüklüğüne sahip 1-5 milyon lira arası yatırımcının da portföyü 396 milyar 603 milyon liraya geriledi.

Hisseden çıkanın bir kısmı fona girdi

Hisse senedi piyasasında çıkış sürerken yatırım fonlarına ilgi artarak devam ediyor. MKK verilerine göre fonlarda yatırımcı sayısı 1 ayda 21 bin 259 arttı. Veriler hisseden çıkanların bir kısmının fonlara girdiğini de ortaya koydu. Fon yatırımcısı nisandaki 5 milyon 509 bin 805'ten mayısta 5 milyon 531 bin 64'e çıktı. En yüksek artış 0-50 bin lira 1-5 milyon lira arası portföy büyüklüğüne sahip yatırımcılarda yaşandı. 1-5 milyon lira portföye sahip yatırımcı sayısı 20 bin 831 artarak 327 bin 191'e yükseldi. 0-50 bin lira arası portföyü olanlardaki artış ise 216 bin 118 oldu ve sayı 4 milyon 298 bin 748'e çıktı.

Yatırım fonlarında portföyünü en çok artıran ise 10 milyon lira üzeri portföye sahip yatırımcılarda gerçekleşti. Bir ayda 10 milyon lira üzeri portföyü olanların yatırımları 302 milyar 754 milyon lira artarak 4 trilyon 304 milyar 286 milyon liraya çıktı. Toplam yatırım fonu portföyünün nisanda yüzde 74,71'ini oluştururken 10 milyon lira üzeri portföyü olanlar mayısta bu oranı yüzde 75'e yükseltti. Yatırım fonlarında portföy değeri azalan ise 0-100 bin lira portföyü olanlarda gerçekleşti. 117 milyon liralık bir düşüş oldu.

MKK verilerine göre yabancı yatırımcı sayılarında da bir ayda değişiklik yaşandı. Verilere göre nisanda ABD’den 933 yatırımcı hisse senedi piyasasında iken mayısta bu rakam 922’ye indi. Birleşik Krallık nisanda 257 yatırımcıya sahipken mayısta bu rakam 268’e yükseldi. Lüksemburg nisanda 198 yatırımcısını mayısta 197’ye düşürdü, İrlanda nisandaki 152 yatırımcısını mayısta 153’e yükseltti.

35-39 yaş grubu en çok yatırımcıya sahip

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre mayısta portföyünü artıran tek yaş grubu 15-19 yaş oldu. MKK verilerine göre hisse senedi piyasasında en yüksek portföy 295 milyar 660 milyon lira ile 45-49 yaş grubunda. Onu 279 milyar 61 milyon lira ile 50-54 yaş grubu izliyor. 40-44 yaş grubunun 233 milyar 662 milyon lira, 55-59 yaş grubunun ise 226 milyar 311 milyon lira portföyü var. Tüm bu grupların hepsinin yatırımcı sayısı ve portföyü mayısta geriledi. 45-49 yaş grubu yatırımcı sayısı nisanda 796 bin 289 iken mayısta 789 bin 814'e indi. 50-54 yaş grubu yatırımcı sayısı da 602 bin 221'den 597 bin 650'ye gerilerken, 40-44 yaş grubunda 906 bin 18 olan yatırımcı sayısı 897 bin 815'e düştü. Yaş gruplarına göre en çok yatırımcı sayısı ise 35-39 yaş grubunda. Bu grupta nisanda 930 bin 940 olan yatırımcı sayısı mayısta 920 bin 907'ye indi.