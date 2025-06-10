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İngiliz Merkez Bankası’ndan işsizliğe rağmen faiz indirimi beklenmiyor

BoE’nin işsizlikte yükselişe rağmen faiz indirimine gitmeyeceği öngörüldü.

Haber Merkezi
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İngiliz Merkez Bankası’ndan işsizliğe rağmen faiz indirimi beklenmiyor
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İngiltere ve Galler Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü'nden Suren Thiru, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bu ay yeni bir faiz indirimine gitmeyeceğini öngördü.

İngiltere'de işsizlik yüzde 4,6 ile son dört yılın en yüksek seviyesine çıkarken, ücretlerdeki artış da yavaşlıyor.

Thiru, “İngiltere işgücü piyasası sancılı bir dönemden geçiyor ve göz kamaştırıcı derecede yüksek işletme maliyetlerinin bu yıl daha fazla iş kaybı anlamına gelmesi muhtemel” dedi. Ancak enflasyonun hala BOE'nin hedefinden yüksek olması nedeniyle, bankanın politika yapıcılarının, politika komitesi bu ayın sonlarında toplandığında faiz oranlarında bir indirime gitmeyeceğini öngördü.

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