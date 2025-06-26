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ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentileri aştı

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, mayısta aylık bazda yüzde 16,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Haber Merkezi
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ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentileri aştı
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ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 16,4 artarak 343,6 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 8,6 artması yönündeydi. Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, nisan ayında yüzde 6,6 azalmıştı.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,5 yükselirken, savunma hariç siparişler yüzde 15,5 arttı.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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