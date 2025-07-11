Küresel hisse fonlarına giriş sürüyor: ABD’de temkinli duruş öne çıktı

Küresel hisse senedi fonları, Trump'ın yeni gümrük vergilerini 1 Ağustos'a kadar erteleyerek ticaret müzakerelerine daha fazla zaman tanımasının ardından yapay zekâ ile ilgili hisse senetlerine yönelik güçlü talep ve iyimserliğin etkisiyle 9 Temmuz'da sona eren haftada 10,21 milyar dolar çekerek üst üste ikinci hafta giriş gördü.

Girişler bir önceki haftaki 37,54 milyar dolara göre yavaşlasa da yatırımcı iştahı, özellikle 21 Mayıs'tan bu yana en yüksek olan 5,21 milyar dolar net alım gören Avrupa hisse senedi fonlarında güçlü kaldı. ABD ve Asya hisse senedi fonları sırasıyla 2,1 milyar dolar ve 426 milyon dolar aldı.

Sektörel fonlar, 1,8 milyar dolarla teknoloji öncülüğünde 2,21 milyar dolarlık net giriş kaydetti. Sağlık sektörü ise 1,06 milyar dolarlık net çıkışla karşı karşıya kaldı.

PPF güvenli liman olmaya devam etti

Küresel tahvil fonları, üst üste 12. haftada da 16,83 milyar dolar çekerek güçlü seyrini sürdürdü. Euro cinsinden tahviller 4,36 milyar dolarlık girişle başı çekerken, kısa vadeli ve yüksek getirili tahviller sırasıyla 3,32 milyar dolar ve 967 milyon dolar çekti.

Para piyasası fonları üst üste ikinci haftasında da 44,97 milyar dolar çekerek güvenli liman olmaya devam etti.

Emtialarda, altın ve değerli metaller fonları 338 milyon dolarlık girişle kazanç serisini yedinci haftaya taşırken, enerji fonlarında 86 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

Gelişmekte olan piyasa varlıkları, hisse senedi fonlarının 3,67 milyar dolar ile Ekim 2024'ten bu yana en yüksek haftalık girişini görmesiyle ivme kazanırken, tahvil fonları 2,55 milyar dolar ekledi.

ABD hisse senedi piyasasına fon girişleri geriledi

ABD hisse senedi piyasasına fon girişleri, yatırımcıların Başkan Trump'ın yenilenen gümrük vergisi tehditlerine karşı temkinli davranmasıyla, 9 Temmuz'da sona eren haftada keskin bir düşüşle 2,1 milyar dolara geriledi ve bir önceki hafta 31,6 milyar dolardı.

Yapay zekâ sektöründeki talebin etkisiyle rekor seviyeye ulaşan hisse senedi piyasalarına rağmen, büyük, orta ve küçük sermayeli fonlardan sırasıyla 2,83 milyar dolar, 785 milyon dolar ve 472 milyon dolar net çıkış yaşandı. Çok sermayeli fonlar dört haftalık çıkış serisini kırarak 1,8 milyar dolar değer kazandı.

Sektör spesifik fonlar 1,28 milyar dolarlık net alımla ilgi çekmeye devam etti. Teknoloji fonları 1,7 milyar dolarlık girişle kazançlara öncülük ederken, sağlık fonlarında 874 milyon dolarlık çıkış görüldü.

ABD para piyasası fonları 9,78 milyar dolar net çıkış kaydederek iki haftalık kazancı sonlandırdı. Tahvil fonu girişleri de yavaşlayarak son üç haftanın en düşük seviyesi olan 4,34 milyar dolara geriledi. Yatırım yapılabilir fonlar net yatırımlarda yüzde 57'lik bir düşüş yaşarken, hükümet ve Hazine fonları son dört haftanın en yüksek seviyesi olan 982 milyon dolar çekti.