Trump: Fed Başkanı Powell'ı görevden almayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, son aylarda defalarca eleştirdiği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Powell’ı görevden almayacağını açıkladı. Ancak faiz politikaları nedeniyle Powell’ı yine eleştirdi:

"Ülkemize çok para kaybettiriyor. Bir numara olmalıyız. Ama değiliz. Ve bunun nedeni Jerome Powell'ın faiz politikası."

Açıklamasında faiz oranlarının olması gerekenden yüksek tutulduğunu savunan Trump, “Bence faiz oranını üç puan düşürmeliyiz” ifadelerini kullandı.