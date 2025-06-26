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Beyaz Saray: Ticaret anlaşmaları için son tarih kritik değil!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın ticaret ortaklarına tanıdığı 90 günlük tarife ertelemesinin son tarihinin “kritik” olmadığını ve sürenin Başkan’ın kararıyla uzatılabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Beyaz Saray: Ticaret anlaşmaları için son tarih kritik değil!
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD'nin ticaret ortaklarına yönelik ek tarifelerin durdurulması için tanınan 90 günlük süreye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu sürenin dolacağı 9 Temmuz'un kesin bir tarih olup olmadığının ve bu tarihten sonra ticaret anlaşması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Leavitt, "Son tarih kritik değil." dedi.

Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu tarihe kadar bir anlaşma yapmayı reddetmeleri halinde ülkelere bir anlaşma sunabileceğini belirterek, "Bu, Başkan'ın ABD ve Amerikan işçisi için avantajlı olduğuna inandığı karşılıklı tarife oranı belirleyebileceği anlamına geliyor." diye konuştu.

Ticaret anlaşmaları konusunda ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in çok yoğun çalıştığını aktaran Leavitt, Greer'in birçok önemli ticaret partneriyle çok iyi ve verimli görüşmeler yaptığını kaydetti.

Leavitt, ek tarifelerin durdurulduğu 90 günlük sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir soruya ise "Belki uzatılabilir, ancak bu Başkan'ın vereceği bir karar." yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da ABD'nin ticaret partnerlerine uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen orandaki gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

Trump, 9 Nisan'da ise Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmuştu.

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