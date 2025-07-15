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Kanada’da enflasyon yükseldi: Hâlâ hedefin altında

Kanada'da enflasyon yükselirken, Merkez Bankası hedefinin altında kalmayı sürdürdü.

Haber Merkezi
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Kanada’da enflasyon yükseldi: Hâlâ hedefin altında
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Kanada'da enflasyon haziran ayında hız kazansa da Kanada Merkez Bankası'nın (BoC) hedefinin altında kalmayı sürdürdü.

Kanada İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamada, tüketici fiyat endeksinin haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 1,9 arttığı belirtildi. Bu, ekonomistlerin beklediği artışla uyumlu oldu. Enflasyon, üst üste üçüncü ay BoC'nın yüzde 2 hedefinin altında kaldı.

Enerji hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon yüzde 2,7 ile manşet endeksin üzerinde kaldı.

İstatistik Bürosu, tüketici fiyatlarının ay bazında yüzde 0,1, mevsimsellikten arındırılmış bazda ise yüzde 0,2 arttığını belirtti.

Veriler, BoC için bu ayki politika kararı öncesinde ikna edici bir sinyal vermedi. BoC yetkilileri, ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana ABD ticaret politikasının öngörülemezliği nedeniyle fiyat baskılarının nasıl geliştiğini ölçmek için temel enflasyon ölçütlerini yakından takip ediyor.

Dalgalı gıda ve enerji maliyetleri hariç geleneksel çekirdek enflasyon, bir önceki yıla göre yüzde 2,6 seviyesinde sabit kaldı. Kanada Merkez Bankası tarafından tercih edilen düzeltilmiş ortalama ve ağırlıklı medyan temel enflasyon ölçütleri ise mayıs ayındaki yüzde 3,0'a kıyasla yıllık ortalama yüzde 3,05 ile çok az değişiklik gösterdi.

Dayanıklı mal fiyatları haziran ayında toparlanırken, araç fiyatları daha hızlı yükseldi. İkinci el araç fiyatları, daralan stoklar nedeniyle 18 ayın ilk artışını kaydederken, yeni araç fiyatları daha hızlı arttı.

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