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Teknoloji devi Apple’dan nadir toprak elementlerine yatırım

eknoloji devi Apple, 500 milyon dolarlık nadir toprak yatırımına imza attı. ABD tedarik zincirini güçlendiren bu hamle, ileri üretim ve geri dönüşüm teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Haber Merkezi
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Teknoloji devi Apple’dan nadir toprak elementlerine yatırım
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ABD'li teknoloji devlerinden Apple, ABD'deki tedarik zincirini 500 milyon dolarlık nadir toprak mıknatısı yatırımıyla genişleteceğini bildirdi.

500 milyon dolarlık yatırım taahhüdü

Şirketten yapılan açıklamada, entegre nadir toprak üreticisi MP Materials ile yapılan çok yıllı anlaşma çerçevesinde 500 milyon dolarlık yeni bir yatırım taahhüdü verildiği bildirildi. 

Uzun vadeli yatırımların devamı niteliğinde

Bu kapsamda Apple'ın, MP Materials'ın Texas eyaletinin Fort Worth kentinde geliştirilen ABD yapımı nadir toprak mıknatıslarını satın alacağı aktarılan açıklamada, iki şirketin California eyaletinde ileri teknoloji bir nadir toprak geri dönüşüm hattı kuracağı ve mıknatıs performansını artırmak için yeni malzemeler ve yenilikçi işleme teknolojileri geliştireceği ifade edildi.

Açıklamada bu yatırımın, Apple'ın gelecek dört yılda ABD'de 500 milyar dolardan fazla harcama yapma taahhüdünün bir parçası olduğuna işaret edilerek, aynı zamanda şirketin Amerikan inovasyonu, ileri üretim teknikleri ve yeni nesil geri dönüşüm teknolojilerine yaptığı uzun vadeli yatırımların devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Geri dönüşümü kullanan ilk şirketlerden biri

Apple'ın tüketici elektroniğinde geri dönüştürülmüş nadir toprak elementlerini kullanan ilk şirketlerden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şirketin cihazlarındaki mıknatısların neredeyse tamamının yüzde 100 geri dönüştürülmüş nadir toprak elementleriyle üretildiği vurgulandı.

Yurt içi tedarikte güvence olacak

Açıklamada, MP Materials ile yapılan işbirliğinin bu kritik malzemenin yurt içi tedarikini güvence altına alacağı belirtildi.

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Amerikan inovasyonu yaptığımız her şeyin merkezinde ve ABD ekonomisine yatırımlarımızı derinleştirmekten gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Nadir toprak malzemelerinin gelişmiş teknolojilerin üretimi için önemine işaret eden Cook, MP Materials ile ortaklığın bu malzemelerin ülkede tedarikini güçlendirmeye yardımcı olacağını bildirdi.

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