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Fed'den yakın vadede faiz indirimi beklenmiyor!

Tim Murray, Fed'in ticaret politikalarındaki belirsizlik ve işgücü piyasasında açık bir bozulma görülmeden faiz indirimine yanaşmayacağını tahmin etti. Murray, Fed’in enflasyondaki riskler nedeniyle temkinli kalacağını ve sadece verilere odaklanacağını savundu.

Haber Merkezi
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Fed'den yakın vadede faiz indirimi beklenmiyor!
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Varlık yönetimi şirketi T. Rowe Price’dan Tim Murray, Fed'in gümrük tarifeleriyle ilgili belirsizlik ortadan kalkana ya da işgücü piyasasında net bir bozulma olana kadar beklemede kalacağını öngördü. Murray, yakın vadede faiz indirimi şeklinde bir “Fed put” beklemiyor.

"Fed politika yapıcıları, düşük faiz oranlarının belirsizliğe çare olmadığını biliyor. Fed ayrıca gümrük tarifelerinin enflasyonu yükseltme riski nedeniyle faiz indirimine gitme konusunda isteksiz" diyen Murray, Fed'in verilere bağlı yaklaşımına sadık kalmasını, ileriye dönük yönlendirmeden kaçınmasını ve siyasi olarak yorumlanabilecek herhangi bir mesaj vermekten kaçınmasını bekliyor.

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