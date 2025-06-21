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Çin'de ilk 5 ayda bütçe gelirleri azaldı, harcamalar arttı

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalırken bütçe harcamaları yüzde 4,2 artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Çin'de ilk 5 ayda bütçe gelirleri azaldı, harcamalar arttı
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Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, merkezi ve yerel yönetimlerin bütçe gelirleri toplamı, Ocak-Mayıs 2025 döneminde yıllık bazda yüzde 0,3 azalarak 9,66 trilyon yuan (1,34 trilyon dolar) oldu.

Bu dönemde bütçe harcamaları ise yüzde 4,2 artışla 11,3 trilyon yuana (1,57 trilyon dolar) çıktı.

Yılın ilk 5 ayında bütçe açığı 230 milyar dolara yaklaştı.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri 2024'te 21,97 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,05 trilyon dolar), bütçe harcamaları ise 28,46 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,93 trilyon dolar) olmuştu.

Hükümet, bu yıl bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı hedefini yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkararak büyümeyi teşvik edici politikalar için bütçe harcamalarını artırma niyetini ortaya koymuştu.

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