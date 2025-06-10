İlk yerli Çinli otomobil, eylülde banttan iniyor!

Uluslararası otomotiv satış ve dağıtım şirketlerinden ATMO Group, 2023 yılında SWM Motors ile giriş yaptığı Türkiye’de yatırımlarını hızlandırıyor. Türkiye merkezli bir şirket olarak uluslararası pazarlarda genişlemeyi hedefleyen ATMO Group, kısa bir süre önce Türkiye’de üretim için Urzema Holding ile ortak bir girişim olan Urzat Otomotiv AŞ’yi kurdu. Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Urzema Holding ile başlatılan ortak girişim, üretim yapılacak lokasyonu belirledi. Bu kapsamda SWM Türkiye, üretime ATMO Group ve Urzema Holding ortak girişimi olan Urzat Otomotiv AŞ aracılığıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) başlama kararı aldı.

Süreç çok hızlı ilerliyor!

2024’ün son döneminde prensip anlaşmasına vardıklarını belirten SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, sürece dair şu bilgileri verdi: “Üretim tarafında Urzema Holding pilot koltukta yer alacak ve araçlarımız onların tesislerinde üretilecek. ATMO olarak distribütörlük faaliyetlerimize devam edeceğiz. Hem ATMO hem de Çinli ortağımız SWM markası Türkiye pazarına büyük bir inançla bakıyor. Türkiye, 1 milyonun üzerinde araç satışıyla önemli bir pazar haline geldi. Biz de bu pazarda nasıl katma değer yaratabileceğimizi düşünerek yola çıktık ve sonunda ülkemiz için çok kıymetli bir üretim adımına ulaştık.” Sürecin beklenenden hızlı ilerlediğini vurgulayan Azmanoğlu, “SWM, ATMO ve Urzema Holding olarak aynı vizyon ve inançla bu projeye başladık. Çalışmalarımız 2023’ün temmuz-ağustos aylarında başladı. Bugün itibarıyla artık son aşamadayız. Sonbaharda Türkiye için özel geliştirilen G01 Pro modelini Türk tüketicisiyle buluşturmayı hedefliyoruz. İlerleyen dönemde farklı modellerin üretime dahil edilmesi için de planlamalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye’ye ciddi katma değer sağlayacak!

Eskişehir üretim üssü olarak sadece iç pazara değil, ihracata da hizmet edecek. Azmanoğlu, “Ağırlıklı olarak ülkemizde şu an G01 modelimiz satılmakta. Yerli üretim olarak yollara çıkacak G01 Pro modeli ise yeni iç tasarımı, teknolojisi ve motor-şanzıman seçeneği ile pazara girecek. İhracat tarafında da altyapı çalışmalarımız devam ediyor. ATMO Group hâlihazırda Balkanlarda ve Avrupa’da faaliyet gösteriyor. Bu nedenle Türkiye’yi ihracat üssü olarak konumlandırmak mümkün. Bu girişim Türkiye’ye ciddi katma değer sağlayacak” diye konuştu.

Yeni bayilik için büyük talep var!

Marka olarak Türkiye’de hızla büyüdüklerine işaret eden Burak Azmanoğlu, şunları söyledi: “Üretimle birlikte iç pazardaki satış adetlerimiz hızla yükselecek. Bu doğrultuda bayi ağımızı da genişletiyoruz. Türkiye’de üretim kararının ardından yeni bayilik taleplerinde ciddi bir artış yaşadık. Ancak sunduğumuz yüksek hizmet kalitesini korumak adına titizlikle ilerliyoruz. Hedefimiz; güçlü, vizyoner bayilerle büyümeye ivme kazandırmak. Türkiye'nin her noktasında müşterilerimize benzersiz satış ve satış sonrası hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda yıl sonuna kadar bayi ağımızı iki katından fazla artırmayı planlıyoruz.”

Eskişehir’de otomotiv sanayisi yeniden şahlanacak!

Urzema Holding CEO’su Murat Ertaş, Eskişehir’in stratejik önemini vurgulayarak, “Türkiye’de yatırım kararı alırken uzun ve detaylı bir değerlendirme süreci yürüttük. Eskişehir; ulaşım altyapısı, sanayi geçmişi, tedarikçi gücü ve nitelikli iş gücü ile öne çıktı. SWM Türkiye’nin motorlu ve elektrikli araçlarının montajı, kalite kontrolü ve testlerinin burada gerçekleşecek olması, Eskişehir’in otomotivde yeniden öncü rol üstleneceğini gösteriyor. Bu şehir bizim için yalnızca bir üretim noktası değil; teknoloji ve inovasyonun da kalbi olacak. Kuracağımız tesislerde birçok önemli model üretilecek. Eskişehir bize, biz de Eskişehir’e değer katacağız” dedi.