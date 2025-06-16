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11. kattan düşen genç oyuncu Abdullah Cevheroğlu yaşamını yitirdi!

Mardin’in Artuklu ilçesi Nur Mahallesi’nde, bir apartman sitesinde meydana gelen trajik olayda, çok sayıda reklam filminde rol alan genç oyuncu Abdullah Cevheroğlu, 11. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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11. kattan düşen genç oyuncu Abdullah Cevheroğlu yaşamını yitirdi!
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Henüz belirlenemeyen bir sebeple apartmanın 11. katından düşen 29 yaşındaki oyuncu Abdullah Cevheroğlu’nu yerde hareketsiz halde gören çevredekiler, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Cevheroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç oyuncunun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Vefatı, yakın çevresini yasa boğdu

Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi olan Abdullah Cevheroğlu, henüz genç yaşında oyunculuk kariyerine birçok reklam filmiyle damga vurmuştu. Ayrıca "İhtiyar Kurtlar", "Yemin" ve "Recep İvedik 5" gibi yapımlarda da rol alan Cevheroğlu’nun vefatı, yakın çevresi ve sanat camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.

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