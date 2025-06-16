Fed'den bağımsızlık sınavı!

Ethenea'dan Luca Pesarini, Fed'in bu haftaki toplantısının faiz oranı patikasından ziyade merkez bankasının bağımsızlığının bir testi olarak hatırlanacağını söyledi.

CIO, “Asıl zorluk çelişkili ekonomik verilerde değil, para politikası iletişimine siyasi müdahalede yatıyor” dedi.

Başkan Trump, Powell'ın görev süresinin dolmasına neredeyse bir yıl kala, yakında Fed Başkanı Jerome Powell'ın halefini belirleyeceğini açıkladı. Bu da ‘gölge başkan’ fikrini gündeme getiriyor.

Pesarini, bu duyurunun yapılması halinde, resmi Fed ile halefi olarak belirlenen kişi arasında para politikası sinyallerinin birbiriyle rekabet etme riski bulunduğunu, özellikle de halefin açıkça faiz indirimi yönünde baskı yapması halinde bunun yaşanabileceğini söyledi.