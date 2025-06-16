Altın Fed’i bekliyor

Altın, yatırımcıların devam eden İsrail-İran çatışmasının etkisini tartması ve aynı zamanda G7 liderinin toplantısına ve Fed'in bu hafta içinde vereceği politika kararına odaklanmasıyla düştü.

Ons altın 3450 doların üzerinin test edilmesinin ardından gelen satışlarla şu sıralarda düne göre yüzde 0,4 kayıpla 3416.45 dolarda.

UBS analisti Giovanni Staunovo, “Jeopolitik gerilimler yakın vadede ortadan kalkmıyor, ayrıca faizlerin merkez bankası tarafından daha da düşürülmesi muhtemel, bu da altına bir taban sağlamalı” dedi.

Saxo Bank emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, “Yatırımcılar Orta Doğu'daki gelişmeleri, özellikle de diğer ülkelerin çatışmaya sürüklenme riskini çok yakından izleyecekler” dedi.

Altın, jeopolitik ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak kabul ediliyor. Ayrıca düşük faizli bir ortamda gelişme eğilimindedir.