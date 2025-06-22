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Piyasalar alarmda: Yatırımcı petrole yöneldi!

ABD’nin İran’daki üç nükleer tesise yönelik hava saldırıları sonrası yatırımcılar, küresel ekonomiye olası etkileri değerlendirmeye başladı. Trump yönetiminin ani müdahalesi, petrol fiyatlarında artış, enflasyon baskısı ve borsa dalgalanmaları gibi zincirleme etkilere yol açabilir.

Haber Merkezi
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Piyasalar alarmda: Yatırımcı petrole yöneldi!
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Reuters'e konuşan uzmanlar, İran’ın olası karşı hamlelerinin özellikle Hürmüz Boğazı’ndan yapılan petrol sevkiyatlarını sekteye uğratabileceği görüşünde. Sydney merkezli MST Marquee’den Saul Kavonic, “İran daha önce tehdit ettiği şekilde karşılık verirse petrol fiyatları 100 dolar seviyesine yükselebilir” dedi.

10 Haziran’dan bu yana Brent petrol fiyatları %18 artarak 79,04 dolara ulaştı. Bu, son beş ayın en yüksek seviyesi.

Artan petrol fiyatlarının küresel enflasyonu yükseltmesi ve tüketici güvenini zayıflatması bekleniyor. Bu da merkez bankalarının faiz indirimi ihtimallerini zora sokabilir.

ABD borsalarında düşüş, dolar talebinde artış bekleniyor

Pazar günü Körfez ülkelerinin borsalarında ciddi bir satış gözlenmemekle birlikte, ABD borsalarının açılışta düşüşle karşılaşması bekleniyor. Ether gibi kripto para birimleri şimdiden düşüş yaşadı.

Öte yandan analistler, ABD’nin savaşa doğrudan katılımıyla doların kısa vadede güvenli liman etkisiyle güçlenebileceğini belirtiyor. IBKR’den Steve Sosnick, “Tahvil getirileri düşebilir, dolar yükselebilir. Ancak borsalarda olumsuz tepki kaçınılmaz olacak” dedi.

Geçmiş deneyimler: İlk düşüşler, sonra toparlanma

2003 Irak savaşı ve 2019 Suudi Arabistan rafineri saldırısı gibi örneklerde S&P 500 endeksi ilk haftalarda düşse de, sonraki iki ayda ortalama %2,3 yükseldi. Bu da yatırımcıların ilk şokun ardından risk iştahını geri kazanabileceğine işaret ediyor.

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