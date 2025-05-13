Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasından Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Yaklaşık iki aydır cezaevinde bulunan ve hakkında “yolsuzluk” ile serbest kaldığı “terör” soruşturması bulunan İmamoğlu’na yeni bir soruşturma daha açıldığı öğrenildi.

“Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun terör soruşturması kapsamında hakimlik sorgusunda verdiği ifadelere soruşturma başlattı.

Başsavcılığın, İmamoğlu’nun tutuklamaya sevk yazısında isimleri bulunan iki Cumhuriyet Savcısına yönelik sözleri nedeniyle “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” iddiasıyla soruşturma başlattığı öğrenildi.

Yarın ifade verecek

İmamoğlu, açılan yeni soruşturma kapsamında yarın (14 Mayıs) saat 13.00’te Silivri’den SEGBİS’le bağlanarak ifade verecek.

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