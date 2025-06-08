AK Parti, yaz tatilinde çalışacak!

AK Parti’yi yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor. Bu ayın son haftasında Kızılcahamam’da il başkanları, temmuz ayının ikinci haftasında da yine Kızılcahamam’da milletvekilleri kampa girecek. Kamplar yeni parti yönetiminin ilk kapsamlı buluşması olacak.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yeni dönemin yol haritasının çizileceği ve 2028 seçimlerine giden yolda kilometre taşlarının döşeneceği kampta teşkilatın görüşleri alınacak, sahadan gelen talep, öneri ve şikâyetler raporlanacak. Milletvekilleri kampına, MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Üyeleri, Siyasi Erdem Etik Kurulu Üyeleri Kurucular Kurulu Üyeleri, Kadın Ve Gençlik Kolları, Birim Başkan Yardımcıları, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, Bakanlar ve Bakan Yardımcıları katılacak.

Ekonomik gelişmeler de tartışılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bizzat başkanlık edeceği kampta, “Genel Merkez Çalışmaları Oturumu” ve “TBMM Grup Çalışmaları Oturumu” gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra, eğitim, ekonomi, enerji, tarım, çevre, adalet, güvenlik ve dış politika, sağlık, spor ve gençlik, ulaştırma, kültür ve turizm alanında oturumlar ilgili bakanlıklar tarafından yapılacak. Programlar sonrası genel istişare ve değerlendirmeler gerçekleştirilerek. Programın açılış ve kapanış konuşmasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

Programda güncel siyasi meseleler masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye süreci, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail soykırımı, enflasyonla ve fahiş fiyatla mücadele, yerel yönetimlerdeki yolsuzluklar ve rüşvet operasyonları, yapılması planlanan reformlar gibi konuların ele alınması bekleniyor.



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