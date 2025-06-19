  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı
Takip Et

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan yeniden savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. Pehlivan, ifadesinin ardından tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı
Takip Et

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp, ifadesine başvurulan Avukat Mehmet Pehlivan, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Mehmet Pehlivan kendisine yapılan çağrı üzerine adliyeye geldi.
Avukat Pehlivan ifadesinin ardından savcılık tarafından, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

Ekrem İmamoğlu'nun avukatına örgüt üyeliği suçlaması yöneltildi.

Mehmet Pehlivan, suç örgütü olduğu iddiasıyla tutuklandı. 

Özel'den Pehlivan'ın tutuklanmasına tepki: Herhalde bunu anlatmasını istediler!Özel'den Pehlivan'ın tutuklanmasına tepki: Herhalde bunu anlatmasını istediler!Gündem

Ne olmuştu?

Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

Avukat Mehmet Pehlivan ise 18 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda, hakkında bir soruşturma daha açıldığını duyurmuştu.

Pehlivan bu paylaşımda hakkında "etkin pişmanlıkta bulunan bir kişiye baskı ve tehdit" nedeniyle soruşturma açıldığını aktarmıştı.

Paylaşımında Ekrem İmamoğlu aleyhinde beyanda bulunan kişiler hakkında herhangi bir girişimi bulunmadığını belirten Pehlivan, "Savcılığı yanıltmak ve bir kişiyi temelsiz bir soruşturmaya maruz bırakmak, sadece o kişiye değil; savunma mesleğine, yargının saygınlığına ve adalet duygusuna da zarar verir" ifadelerini kullanmıştı.

Pehlivan, İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası da gözaltına alınmış, 28 Mart'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İBB soruşturması: 4 kişi tahliye edildiİBB soruşturması: 4 kişi tahliye edildiGündem

 

DEM Partili Hatimoğulları: İmamoğlu'nun 'bu fırsata sahip çıkmalıyız' yaklaşımı çok değerliDEM Partili Hatimoğulları: İmamoğlu'nun 'bu fırsata sahip çıkmalıyız' yaklaşımı çok değerliGündem

 

Gündem
Özel'den Pehlivan'ın tutuklanmasına tepki: Herhalde bunu anlatmasını istediler!
Özel'den Pehlivan'ın tutuklanmasına tepki: Herhalde bunu anlatmasını istediler!
İBB soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi gözaltına alındı
İBB soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi gözaltına alındı
DEM Partili Hatimoğulları: İmamoğlu'nun 'bu fırsata sahip çıkmalıyız' yaklaşımı çok değerli
Hatimoğulları: İmamoğlu'nun 'bu fırsata sahip çıkmalıyız' yaklaşımı çok değerli
İBB soruşturması: 4 kişi tahliye edildi
İBB soruşturması: 4 kişi tahliye edildi
Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeni Sevgi Birsel hayatını kaybetti
Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeni Sevgi Birsel hayatını kaybetti
GRECO’dan Türkiye’ye uyarı: 9 yılda 3 tavsiye tam olarak uygulandı, ilerleme yetersiz
GRECO’dan Türkiye’ye uyarı: 9 yılda 3 tavsiye tam olarak uygulandı, ilerleme yetersiz