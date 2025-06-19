Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp, ifadesine başvurulan Avukat Mehmet Pehlivan, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Mehmet Pehlivan kendisine yapılan çağrı üzerine adliyeye geldi.

Avukat Pehlivan ifadesinin ardından savcılık tarafından, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatına örgüt üyeliği suçlaması yöneltildi.

Mehmet Pehlivan, suç örgütü olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Ne olmuştu?

Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

Avukat Mehmet Pehlivan ise 18 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda, hakkında bir soruşturma daha açıldığını duyurmuştu.

Pehlivan bu paylaşımda hakkında "etkin pişmanlıkta bulunan bir kişiye baskı ve tehdit" nedeniyle soruşturma açıldığını aktarmıştı.

Paylaşımında Ekrem İmamoğlu aleyhinde beyanda bulunan kişiler hakkında herhangi bir girişimi bulunmadığını belirten Pehlivan, "Savcılığı yanıltmak ve bir kişiyi temelsiz bir soruşturmaya maruz bırakmak, sadece o kişiye değil; savunma mesleğine, yargının saygınlığına ve adalet duygusuna da zarar verir" ifadelerini kullanmıştı.