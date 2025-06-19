  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İBB soruşturması: 4 kişi tahliye edildi
Takip Et

İBB soruşturması: 4 kişi tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan 4 tutuklu, sulh ceza hâkimliğince tahliye edildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İBB soruşturması: 4 kişi tahliye edildi
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturmada tutuklu bulunan Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş kadını Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tahliyesini kararlaştırdı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı ilk galibiyetini aldıA Milli Kadın Basketbol Takımı ilk galibiyetini aldıSpor

 

İstanbul'da 31 ilçede elektrik kesintisi: 8 saat sürecek! Esenler, Pendik, Şişli, Bağcılar, Tuzla...İstanbul'da 31 ilçede elektrik kesintisi: 8 saat sürecek! Esenler, Pendik, Şişli, Bağcılar, Tuzla...Yaşam

 

Gündem
Özel'den Pehlivan'ın tutuklanmasına tepki: Herhalde bunu anlatmasını istediler!
Özel'den Pehlivan'ın tutuklanmasına tepki: Herhalde bunu anlatmasını istediler!
İBB soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi gözaltına alındı
İBB soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı
DEM Partili Hatimoğulları: İmamoğlu'nun 'bu fırsata sahip çıkmalıyız' yaklaşımı çok değerli
Hatimoğulları: İmamoğlu'nun 'bu fırsata sahip çıkmalıyız' yaklaşımı çok değerli
Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeni Sevgi Birsel hayatını kaybetti
Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeni Sevgi Birsel hayatını kaybetti
GRECO’dan Türkiye’ye uyarı: 9 yılda 3 tavsiye tam olarak uygulandı, ilerleme yetersiz
GRECO’dan Türkiye’ye uyarı: 9 yılda 3 tavsiye tam olarak uygulandı, ilerleme yetersiz