İşte dünyanın en çok kazandıran meslekleri!

Küresel iş piyasasında 2025’in en çok kazandıran meslekleri açıklandı. Uluslararası kariyer platformları ve iş gücü araştırmaları, bu yıl en yüksek maaşların sağlık, teknoloji ve yöneticilik alanlarında toplandığını ortaya koydu.

Ayrıca dikkat çeken bir diğer eğilim ise, üniversite diploması gerektirmeyen ama yüksek gelir sağlayan “new-collar” (yeni yaka) mesleklerin yükselişi oldu.

Zirvede sağlık sektörü var

Uzun yıllardır olduğu gibi, 2025’te de sağlık alanında uzmanlaşmış meslekler zirvedeki yerini koruyor. Beyin cerrahları, yılda ortalama 500 ila 800 bin dolar arasında gelirle listenin başında yer aldı. Anesteziyologlar ve psikiyatristler de yıllık 300 bin doları aşan gelirleriyle öne çıktı.

SSBM Business School tarafından yayımlanan verilere göre, “sağlık hizmetlerine olan talep ve tıbbi uzmanlığın nadirliği bu maaşları yukarı çekiyor.”

Teknoloji meslekleri yükselişte

Yapay zeka mühendisleri, makine öğrenimi uzmanları ve veri bilimcileri teknoloji sektörünün en yüksek maaşlı iş alanları arasında yer aldı. Bu alanda çalışanlar yıllık 180 bin ila 350 bin dolar arasında gelir elde edebiliyor. Özellikle AI alanındaki uzmanlar, iş piyasasında altın gibi değer görüyor.

Yocket Global Trends Raporu: “Yapay zekâ, veri bilimi ve siber güvenlik gibi alanlarda çalışanların maaşları hızla artıyor. 2025 bu uzmanlar için altın yıl.”

CEO ve finansçılar büyük kazançlar sağlıyor

Yöneticilik pozisyonları, özellikle CEO’lar, yılda 1.5 milyon dolara kadar ulaşabilen kazançlarıyla listeye damga vuruyor. Yatırım bankacıları ve CFO’lar da altı haneli gelirleriyle dikkat çekiyor.

Diplomasız bazı meslekler yüksek gelir sağlıyor

Üniversite diploması olmadan yüksek gelir sağlanabilen meslekler 2025’te büyük ivme kazandı. Etik hacker’lar, temiz enerji teknisyenleri ve kamyon şoförleri gibi pratik bilgiye dayalı işler yılda 125 bin doları aşan maaşlara ulaşıyor. The Herald Sun‘a göre, “yeni yaka” işlerde maaşlar, bazı mühendislik pozisyonlarını geride bırakmış durumda.

Uzmanlara göre yapay zekâ, siber güvenlik ve yenilenebilir enerji sektörleri önümüzdeki yıllarda da yüksek kazanç vadetmeye devam edecek. Aynı zamanda dijital sağlık çözümleri ve tele-tıp gibi alanlarda yeni iş kolları ortaya çıkıyor.