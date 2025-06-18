Ünlü patron ve 3 şirketi konkordato ilan etti

Dost Grup Yönetim Kurulu Başkanı Natanael Tavit, kendisi ve şirketleri Dost Teknik Tekstil Ltd. Şti., Opera Proje ve Yapı A.Ş. ile Politek Medikal Cihazlar A.Ş. için konkordato talep etti.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla Tavit’e ait bu üç şirkete yönelik tüm haciz ve icra işlemleri tedbiren durdurulurken, alacaklılara karşı mali yapının yeniden yapılandırılması süreci başladı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, mahkeme ayrıca üç kişilik konkordato komiser heyeti atayarak sürecin yakından izlenmesini kararlaştırdı. Duruşma tarihi ise 4 Eylül 2025 olarak belirlendi.

700’ü aşkın ürün gamına sahip

Dost Grup, teknik tekstil alanında başladığı faaliyetlerini yıllar içinde otomotiv, ambalaj, inşaat ve kuyumculuk sektörlerine taşımış, 700’ü aşkın ürün gamıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyet göstermişti.

3000 metrekarelik deposuyla güçlü stok altyapısına sahip şirket, özellikle distribütörlüğünü üstlendiği global markalarla tanınıyordu.