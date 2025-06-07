  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ferdi Zeyrek’in evinde ilk inceleme tamamlandı: Ciddi sorunlar görülmüştür
Takip Et

Ferdi Zeyrek’in evinde ilk inceleme tamamlandı: Ciddi sorunlar görülmüştür

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde yapılan incelemede elektrik odası tasarımında ciddi sorunlar ve motorda kaçak tespit edildi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ferdi Zeyrek’in evinde ilk inceleme tamamlandı: Ciddi sorunlar görülmüştür
Takip Et

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinin havuzunda elektrik akımına kapılmasının ardından ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmasının ardından Zeyrek’in evinde inceleme yapılması için Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirildi.

"Ciddi sorunlar görülmüştür"

Görevlendirme ve incelemeler ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan EMO Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Kaza ile ilgili savcılık teknik ön soruşturması için EMO üyesi deneyimli bir meslektaşımızın da dahil olduğu bir heyet görevlendirilmiş olup, detaylı rapor zaman içinde çıkacaktır. İlk bulgulara göre, elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanma gözlemlenmiş olup, elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür. Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun mesajı!AK Parti'den Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun mesajı!Gündem

 

Hastanenin başhekimi açıkladı: Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?Hastanenin başhekimi açıkladı: Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?Gündem

 

 

Gündem
İmamoğlu "gençliğe borcumuz var" deyip paylaştı: Bütün memlekette yaygınlaştıracağız
İmamoğlu "gençliğe borcumuz var" deyip paylaştı: Bütün memlekette yaygınlaştıracağız
İstanbul’daki Avrupa’nın en büyük ahşap binası için karar verildi
İstanbul’daki Avrupa’nın en büyük ahşap binası için karar verildi
Ferdi Zeyrek'in kızı yaşananları anlattı: Kaza ihmaldi, babamın şüpheleri vardı
Ferdi Zeyrek'in kızı yaşananları anlattı: Kaza ihmaldi, babamın şüpheleri vardı
Muğla'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Muğla'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Erdoğan'dan Özgür Özel'e Ferdi Zeyrek telefonu
Erdoğan'dan Özgür Özel'e Ferdi Zeyrek telefonu
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Her an her şey olabilir, değişebilir
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Her an her şey olabilir, değişebilir