Hastanenin başhekimi açıkladı: Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran 2025’te Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinin sitesinde, havuz makine dairesindeki bir arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapıldı.

Saat 23.30’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kalbi duran Zeyrek’e kalp masajı uyguladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılan Zeyrek’e 35 dakika daha kalp masajı yapıldı. Yaklaşık 70 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırılan Zeyrek, yoğun bakımda tedavi görüyor, durumu kritik.

Başhekimden açıklama

Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu'dan geldi.

Topçu'nun açıklamaları şöyle:

"50. dakikada yanıt aldık, kalp ritminde dönüş sağlandı. Bu dönül kaliteli bir dönüştü. Sonrasında kendisini yoğun bakıma aldık. Kalp, tansiyon oluşturması için ilaçlarla destek devam etti. Entübeydi zaten. Tedavinin kolaylaştırılması adına daha ileri bir tedavi yöntemi olan ECMO'yu uygulamaya karar verdik.

Tüm hekimler birlikte takip ederek karar veriyoruz. İzmir Şehir Hastanesi'nden eksik olan malzemeler temin edildi. Hastamızın ECMO'dan sevindirici şekilde iyi bir yanıt alındı. Güzel bir tansiyon basıncı oluşturabildik. Son iki saat içinde idrar çıkışlarında da iyileşme olduğunu gözlemedik. Başkanımızın tüm yoğun bakım tedavileri devam ediyor."