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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'a 'geçmiş olsun' ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'a 'geçmiş olsun' ziyareti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Yalçın'ın tedavi gördüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne geldi.

Yalçın'ı hastane odasında ziyaret ederek "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Erdoğan, doktorlardan sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, daha sonra aynı hastanede tedavi gören eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci ile eski AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'in eşi Birgül Çelik'i ziyaret etti.

Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu

Erdoğan, hastanede tedavi gören hastaların yakınlarıyla da sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Ne olmuştu?

Muğla'da, 25 Haziran günü denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan Yalçın, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ambulans uçakla İstanbul'a getirilmişti.

Beraberindeki sağlık ekibiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kontrollü şekilde ambulansa alınan Yalçın, sedyede getirildiği İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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