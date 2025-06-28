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Türkiye kavruldu: Hava sıcaklığı dün 22 ilde 40 dereceyi aştı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde dün termometreler 22 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Haber Merkezi
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Türkiye kavruldu: Hava sıcaklığı dün 22 ilde 40 dereceyi aştı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, dün yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyretti.

Sıcaklıklar, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Muğla, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya, Aydın, Batman, İzmir, Kilis, Siirt, Burdur, Eskişehir, Hatay, Manisa, Adana, Denizli, Adıyaman, Kahramanmaraş, Mersin ve Balıkesir'de 40 derecenin üzerine çıktı.

Bu 22 ilde sıcaklık, ilçelere göre 40 ile 45,1 derece aralığında seyretti.

En yüksek sıcaklık Şırnak'ın Silopi ilçesinde 45,1 derece, en düşük sıcaklık ise Rize'nin İkizdere ilçesinde 12,4 derece ölçüldü.

Sıcaklıkların bugün de mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, yarın sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

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