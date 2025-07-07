Ferdi Zeyrek’in ailesinden sahte hesaplara suç duyurusu: Hukuki işlem başlatıldı

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ailesi adına açılan sahte sosyal medya hesaplarıyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Savcılığa giderek ifade veren Başkan Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, “Babamın vefatının ardından ailemiz adına açılan sahte sosyal medya hesaplarıyla ilgili yasal süreç başlattık” dedi.

Nehir Zeyrek, bu hesaplara itibar edilmemesini istedi

Geçtiğimiz haziran ayında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ailesi adına sosyal medya hesapları açılmaya başladı.

Babasının hayatını kaybetmesinin ardından adına sosyal medya hesapları açıldığını ve bu durumla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen başkan Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, bu hesaplara itibar edilmemesini istedi.

"Açılan sosyal medya hesaplarıyla ilgili suç duyurusunda bulunduk"

Nehir Zeyrek, "Babamın vefatından sonra adıma açılan sosyal medya hesaplarıyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştuk. Onunla ilgili ifade verdik. Benim resmi sosyal medya hesabım dışındaki sosyal medya hesaplarının ve paylaşımların dikkate alınmamasını istiyorum" dedi.

Sahte sosyal medya hesaplarıyla alakalı hukuki süreci sürdüreceklerini söyleyen ailenin avukatı Necibe Karaoğlanlar Hasgör, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in vefatından sonra ailenin mahrem görüntülerini içeren, kendilerinin bilgileri haricinde açılan sosyal medya hesaplarının kapatılması amacıyla suç duyurusunda bulunmuştuk. Bugün de bu konuyla ilgili ifade vermeye geldik. Bizim herkesten ricamız Nehir Zeyrek’in şahsi hesabı haricinde hiç bir sosyal medya hesabına itibar etmemelerini ve tüm bu süreçte hukuki mücadelemizi sürdüreceğimizi bilmelerini istiyoruz" diye konuştu.