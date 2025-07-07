İSO Başkanı Bahçıvan: Sanayide karlılıkta bozulma tablosu ile karşı karşıyayız

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO İkinci 500 şirketlerinin 2024'te satış performanslarının zayıfladığını, maliyetlerinin yükseldiğini ve karlılığının bozulduğunu belirterek, "Şirketlerin ihracatındaki yüzde 6,2'lik artışı ve istihdamdaki istikrarlı genişleme eğiliminin altıncı yıla taşınmasını çok değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024" araştırmasının sonuçları değerlendirdi.

İSO 500'ün ardından İSO İkinci 500 araştırmasının da sanayinin içinden geçtiği zorlu süreci ortaya koyduğunu kaydeden Bahçıvan, "2024 sonuçlarına baktığımızda, satışlarda zayıf performans, maliyetlerde yükseliş ve karlılıkta bozulma şeklinde özetleyebileceğimiz bir tablo ile karşı karşıyayız." açıklamasında bulundu.

Bahçıvan, İSO 500 ile kıyaslandığında İSO İkinci 500'ün bazı göstergelerinde daha olumlu bazılarında ise düşündürücü gelişmelerin yaşandığını belirterek, İkinci 500'ün üretimden satışlarının üretici enflasyonuyla paralel bir artış kaydederek reelde binde 1 ile sınırlı düştüğünü anlattı.

Üretimden satışlarda İSO 500'e göre olumlu performans olsa da son üç yıldır reel düşüş yaşandığına dikkati çeken Bahçıvan, şirketlerin ihracatındaki yüzde 6,2'lik artışı ve istihdamdaki istikrarlı genişleme eğiliminin altıncı yıla taşınmasını çok değerli bulduğunu vurguladı.

Önceki yıllardan farklı olarak İSO İkinci 500’ün faaliyet karlılığında belirgin bir aşınma gördüklerini aktaran Bahçıvan, "Zira İSO İkinci 500'de satışların maliyeti ile faaliyet giderleri 2024'te uzun yıllardır görmediğimiz düzeylere ulaşmış bulunuyor. Dahası, yükselen faizlere rağmen finansman ihtiyacının sürmesi nedeniyle mali borçlar ve dolayısıyla finansman giderleri de önemli ölçüde artmış. Dolayısıyla finansman giderlerinin faaliyet karına oranı da çarpıcı bir şekilde yüzde 45’ten yüzde 81’e sıçramış durumda." ifadelerini kullandı.

"AR-GE eğilimindeki artış teselli edici"

Erdal Bahçıvan, kendilerini kısmen de olsa teselli eden gelişmenin, tüm zorluklara rağmen İSO İkinci 500'ün AR-GE eğiliminde görülen artış olduğunu belirterek, bunun yanı sıra düşük teknoloji yoğunluklu sektörlerden orta-düşük ve orta-yüksek sektörlere doğru bir kayma olmasını gelecek adına umut verici olarak değerlendirdi.

Sonuçları ele alırken 2024 yılının nasıl bir ekonomik atmosferde geçirildiğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Dünyada artan ekonomik ve ticari kutuplaşma, Avrupa'nın geleneksel imalat sektörlerinde derinleşen kriz ve genel anlamda sıkı seyreden dış finansal koşulların damga vurduğu 2024 yılında, ülkemizdeki enflasyonla mücadele adımları da sanayi kuruluşlarımızın ekonomik faaliyetleri açısından belirleyici önemdeydi. Bir yandan enflasyonu kontrol altına almak diğer yandan dış kırılganlıkları azaltmak, büyümeyi dengeli ve sürdürülebilir bir patikaya taşımak gibi hedefler doğrultusunda hayata geçirilen ekonomi programının, özellikle 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren daha kapsamlı bir şekilde uygulanmaya başlanması, finansman maliyetlerini arttırmış, iç tüketimde ivme kaybına yol açmıştı. Bugün açıkladığımız İSO İkinci 500 verileri de bütün bu dış ve iç ekonomik gelişmelerin sanayi sektörlerimiz üzerindeki baskıyı artırdığını açıkça ortaya koyuyor. Özellikle gerek üretim gerekse işletme faaliyetleri açısından krediye erişime duyarlılığı daha yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin bunu güçlü bir şekilde hissettiğini görüyoruz."

"Sanayimiz ekonomimize destek veriyor"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, faaliyet koşullarına ve Türk sanayisinin ekonomiye sunduğu katkılara işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sanayimiz, ekonomimizin daha sağlıklı ve rasyonel bir zemine oturması için verilen mücadeleye, güçlü bir sorumluluk anlayışıyla üreterek, ihracat yaparak ve istihdam yaratarak destek vermeye devam ediyor. Bu nedenle, yaşadıkları birçok sıkıntıya karşın 2024 gibi zorlu bir yılda sanayi sektörlerimizin göstermiş olduğu bu performans takdire şayandır. Ayrıca, ekonomideki en temel işlevi olan üretmeyi sürdürüp, aş ve iş yaratmayı başararak Türkiye’nin ve Türkiye ekonomisinin yanında olduğunu gösteren sanayicilerimize, değerli bilgilerini bizimle paylaştıkları ve araştırmamıza katıldıkları için teşekkür ediyoruz."