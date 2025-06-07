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27 yıllık enerji şirketi iflas etti

Yenilenebilir enerji ve tarım alanında faaliyet gösteren Yediyol Holding, yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı iflas etti.

Haber Merkezi
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27 yıllık enerji şirketi iflas etti
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Ekonomik sıkıntılardan en çok dert yanan sektörlerin başında enerji gelirken, Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve tarım alanında çalışmalarını sürdüren Yediyol Holding, yaşadığı mali darboğazın ardından iflas etti.

1998 yılında kurulan ve uzun yıllar enerji sektöründe faaliyet gösteren dev holdingin konkordato süreci mahkeme kararıyla sona erdi.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Yediyol Holding’in yanı sıra bağlı 6 şirketin iflasına hükmetti. Gerçek Gündem’in haberine göre, mahkeme, konkordato davasında geçici mühletin kaldırılmasına karar verdi.

İlgili şirketler için tasfiye işlemlerinin basit tasfiye usulüyle yürütülmesine hükmedildi.

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