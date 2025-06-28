Türkiye'nin dört bir yanında alevler yükseldi! Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı

Sıcak havanın da etkisiyle Türkiye'nin dört bir yanında orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İşte yangın çıkan iller ve dakika dakika yangınlardaki son durum...

13:18 Gaziantep'te çıkan orman yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Sakçagözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

13:15 Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Havran ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı kırsal Halılar Mahallesi'ndeki arazide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

12:30 Sakarya'daki yangına 700 personel, 200 araç ve 11 helikopter müdahale ediyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bilecik sınırına kadar yayılan orman yangınına 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.

Bölgedeki rüzgarın azalması, alevlerin yayılma hızını yavaşlattı; ancak yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düştü, bu da müdahale çalışmalarını zaman zaman zorlaştırıyor. Bölgede halen aktif alevlerle mücadele sürüyor.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve bu saat itibari ile bölgede 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopterinin görev yaptığını belirtti. Alevlerin küle çevirdiği ve dumanların yükseldiği bölgeler dron ile de görüntülendi.

Sakarya Valiliği'nden bölgede devam eden çalışmalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yangın bölgesinde bu saat itibarıyla 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri görev yapmaktadır. Yangına müdahale çalışmaları karadan aralıksız sürdürülmekte olup, sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale de devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

12:40 Bir yangın da Manisa Akhisar'da

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi yakınlarında saat 11.25'te başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yerleşim alanlarına yakın bir bölgede başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozer ile müdahale devam ediyor.

Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve yangın söndürme uçakları havadan müdahale başlatırken, kara ekipleri de arazözler ve itfaiye araçlarıyla yoğun bir şekilde çalışmalara katıldı.

Yangının yerleşim yerlerine tehdit oluşturması üzerine, jandarma ekipleri mahalle sakinlerini bilgilendirerek önlem aldı. Bazı noktalarda tedbir amaçlı boşaltmaların yapılabileceği öğrenilirken, bölgede etkili olan rüzgarın müdahale çalışmalarını zorlaştırdığı öğrenildi.

Manisa Valiliği, yangınla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını bildirdi. Yetkililer, vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmamaları ve güvenlik önlemlerine riayet etmeleri çağrısında bulundu.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

11:00 Sakarya'da dün çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesi, Hacıyakup Paşalar mevkisinde ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı'ndaki ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalarda yaklaşık 24 saat geride kaldı.

Ekipler yangına gece boyunca aralıksız müdahale etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve birçok ilden gelen itfaiye ve orman ekipleri ile hava araçları, Sakarya-Bilecik sınır hattındaki ormanın iç kesiminde müdahalesini sürdürüyor.

Evler tedbir amaçlı tahliye edilmişti

Sakarya'nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 11.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye hava ve kara araçları sevk edilmişti.

Rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle, Geyve ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaklaşık 80 kişinin bulunduğu 20 ev ile Çamlık Mahallesi'nde bölgeye yakın konumdaki yaklaşık 20 kişinin yaşadığı 5 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

10:40 Bilecik'teki orman yangınında bir köy kül oldu: Yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor, 7 köy tehlike altında

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün çıkan orman yangını Bilecik'e sıçrarken, 17 haneli bir köyde 13 ev tamamen yandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına alırken, bölgede ‘Kriz Merkezi' kuruldu. İlçeye bağlı Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'nde 10 vatandaş, 14 küçükbaş 39 büyükbaş hayvan tahliye edildi. 17 evden oluşan mahallede 13 ev tamamen yanarken, 1 koyun ile 50 tavuk telef oldu.

Köy halkı yangınla ilgili büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü söyledi.

10:00 Kahramanmaraş'ta dün çıkan yangın devam ediyor

Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin 26 saattir sürdüğü bildirildi.

Yangın, dün sabah saatlerinde Türkoğlu ilçesi, İmalı Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ekipler sevk edildi.

10 araç, 3 helikopter ve yaklaşık 100 personel ile gün boyu havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülmeye çalışıldı.

Sarp arazi ve yolu bulunmayan alanda iş makineleri yol açıp yangına ulaşmaya çalıştı.

Yoğunlukla makilik alanda devam eden yangına müdahale 26 saattir sürerken, ekiplerin aralıksız çalışmasının devam ettiği, havadan müdahalenin kesilmeden sürdürüldüğü kaydedildi.

09:55 Sakarya'da başlayan yangın Bilecik'e sıçradı: 7 köy boşaltıldı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün çıkan orman yangını Bilecik'e sıçrarken, 7 köy boşaltıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına alırken, bölgede ‘Kriz Merkezi' kuruldu.

Alevler sonucunda Köprücek köyü Hacıdurmuşlar Mahallesi'nde 73 vatandaş, 7 küçükbaş ve 76 büyükbaş hayvan, Taşcıahiler köyü Seyfiler Mahalles'inde 27 vatandaş, 10 küçükbaş ve 107 büyükbaş hayvan, Alıç köyü ve bu köye bağlı Akçaözü ve Elmümin mahallelerinde 46 vatandaş, 307 küçükbaş ve 52 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Ormancılar Mahallesi 1 vatandaş ve 25 büyükbaş hayvan, Akçakavak köyü 70 vatandaş, 150 küçükbaş ve 28 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Muratlar Mahallesi'nde 30 vatandaş, 65 küçükbaş ve 79 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Bağışlar, Yağcılar ve Şehler mahallelerinde 105 vatandaş, 165 küçükbaş ve 302 büyükbaş hayvan, Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'nde 10 vatandaş, 14 küçükbaş 39 büyükbaş hayvan, Kümbet köyüne bağlı Dumanlar Mahallesi'nde 5 vatandaş, 43 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan tahliye edildi.

"17 yerleşim yerinde 367 vatandaş güvenli alana tahliye edildi"

Vali Faik Oktay Sözer, yangının başladığı ilk andan bu yana süreci anbean takip ederken, bölgede kriz merkezi kurulduğu anlatarak, "7 köy ve 10 bağlı olmak üzere toplam 17 yerleşim yerinde 367 vatandaş güvenli alana tahliye edilmiş, 762 küçükbaş hayvan ve 709 büyükbaş hayvan tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlar evlerinden uzakta güvenli bölgede beklemektedir" dedi.

09:50 Bilecik'te makilik alanda yangın

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde bulunan makilik alanda yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla intikal eden ekipler, alevlerin yayılmasını engelleyerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve destek ekipleri, yangının çevredeki alanlara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, bölgede olası bir yeniden alevlenmeye karşı soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini söyledi.