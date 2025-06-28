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Doğu Karadeniz için saatli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Haber Merkezi
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Doğu Karadeniz için saatli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın, Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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