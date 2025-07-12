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Kırklareli'nde alevler ormana sıçradı! Ekipler ve köylüler seferber oldu

Kırklareli'nde anızlık alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Yangınına hem havadan hem de karadan müdahale edilirken köylüler de seferber oldu.

Haber Merkezi
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Kırklareli'nde alevler ormana sıçradı! Ekipler ve köylüler seferber oldu
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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Anız yangını ormanlık alana sıçradı

Kocatarla köyü yakınlarında anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye ekipler sevk edildi

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir otomobil alev aldı

Yangına, havadan helikopter ve 2 uçak, karadan ise 14 arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Yangının ilk çıktığı noktada bir otomobil de alev alarak yandı.

Köylüler yangın için seferber oldu

Köylüler de traktörleri ile yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. İl Jandarma Komutanlığı komanda timi de çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da çalışmaları takip ediyor.

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