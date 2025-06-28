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Altın haftayı kayıpla kapattı: Son bir ayın en düşük seviyesine geriledi

Güvenli liman altın fiyatları cuma günü yüzde 2 değer kaybederek son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Haftalık bazda kayıp yüzde 3'ü buldu. Altın, üst üste ikinci haftayı da kayıpla kapatmış oldu.

Haber Merkezi
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Altın haftayı kayıpla kapattı: Son bir ayın en düşük seviyesine geriledi
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Spot altının ons fiyatı 1,62 düşüşle 3 bin 274 dolardan işlem gördü. Seans içerisinde yüzde 2'ye varan kayıpla 29 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Kayıplar yüzde 3'e ulaştı

Haftalık bazda kayıp yüzde 3'e ulaştı. Böylece altın, üst üste ikinci haftayı da kayıpla kapattı.

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ABD altın vadeli kontratları da günü yüzde 1,8 düşüşle 3 bin 287,6 dolardan kapattı.

Altındaki düşüşün nedeni ne?

RJO Futures kıdemli piyasa stratejisti Daniel Pavilonis, "Jeopolitik gelişmelerin yavaşlaması, yatırımcıların kâr realizasyonu yapmasına zemin hazırladı. Çin ile yaşanabilecek potansiyel çatışma ya da Orta Doğu'daki gerginliklerin bir süreliğine yatışması, bu düşüşte etkili oldu" dedi.

ABD-Çin anlaşması pozitif yorumlandı

ABD ile Çin arasında Perşembe günü, nadir toprak elementlerinin ABD'ye sevkiyatını hızlandırmaya yönelik varılan anlaşma, piyasalarda olumlu bir adım olarak yorumlandı. Bu gelişmenin ardından küresel borsalarda artış yaşandı.

Orta Doğu'da ise İran ile İsrail arasında sağlanan ateşkes, başlangıçtaki küçük çaplı çatışmalara rağmen halen korunuyor.

Makroekonomik veriler iyi değil

ABD tarafında açıklanan verilerde, mayıs ayında tüketici harcamaları beklenmedik şekilde geriledi. Bu durum, tarifelere karşı önlem amacıyla motorlu taşıt gibi ürünlerin önden alınmasının etkisinin azalmasına bağlandı. Aylık enflasyon artışları ise ılımlı seyrini sürdürdü.

Verilerin ardından yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025 yılında faiz oranlarını toplamda 75 baz puan düşüreceğine dair beklentilerini artırdı. İlk indirimin eylül ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak RJO Futures kıdemli piyasa stratejisti Pavilonis, bu verilerin altın üzerinde sınırlı etkisi olduğunu, satışların daha çok jeopolitik gelişmelerden kaynaklandığını belirtti.

Jeopolitik ve ekonomik ortamın istikrara kavuşması, yatırımcıları altın gibi güvenli limanlardan çıkararak daha riskli varlıklara yönelmesine yol açarken; yüksek faiz oranları, faiz getirisi olmayan altını daha az cazip hale getiriyor.

İşte diğer değerli metallerdeki son durum

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 1,4 düşüşle 36,10 dolara, platin ise yüzde 5,3 kayıpla 1.341,57 dolara geriledi. Buna rağmen her iki metal de haftalık bazda yükseldi.

Paladyum ise yüzde 0,5 primle 1.137,92 dolara yükseldi ve üst üste ikinci haftayı kazançla kapattı.

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