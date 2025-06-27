Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'nin yaz tatili ertelendi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Temmuz 2025’te başlaması gereken yaz tatili ertelenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Temmuz 2025’te başlaması gereken yaz tatili ertelendi.
25 Haziran 2025 tarihli 101’inci birleşimde alınan 1456 sayılı kararla, Meclis’in çalışmalarına ara vermeden devam etmesi kararlaştırıldı.
AK Parti’nin Genel Kurul’a sunduğu grup önerisinin kabul edilmesiyle, Meclis’in 1 Temmuz’da başlaması gereken tatili 31 Temmuz’a ertelendi.
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