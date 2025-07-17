Bakan Şimşek'ten, dar gelirliyi ev sahibi yapacak formül önerisi

AK Parti’nin hafta sonu gerçekleştirilen Kızılcahamam’daki istişare toplantısında Bakan Şimşek, enflasyon konusunda değerlendirme yaptı. Türkiye’de enflasyon üzerindeki en büyük olumsuz etkinin kira ve konut fiyatlarından kaynaklandığını ifade eden Şimşek, yüksek kira fiyatlarının düşürülmesi için konut arzının artırılması gerektiğine dikkat çekti.

"Vadeler 30-40-50 yıllık olmalı"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Bakan Şimşek, “Şu anda yüzde 15’lik kesimin hiçbir şekilde ev sahibi olma imkânı yok. Yeni imkânlar sağlanması lazım. Enflasyon oranı yüzde 5 de olsa, konuttaki arz açığını kapatmadan, fiyatlar istenilen noktaya gelmez. Çünkü arz açığı var. Bunu gidermek için, Türkiye’deki yüzde 15’lik kesimin konut sahibi olabilmeleri için yeni planlamalar olmalı. Mesela daha uzun vadeli, gerekirse 30-40-50 yıllık vadelerde, bu kesimin konut sahibi olması sağlanmalı” dedi.

Güçlü talep fiyat artışını tetikliyor

Bahçeşehir Üniversitesi BETAM tarafından yapılan araştırmaya göre; Türkiye’de her yıl 500–550 bin yeni haneye ihtiyaç duyulduğu; ancak mevcut üretimin bu ihtiyacın yaklaşık yarısı kadar olduğunu belirtiliyor. Yani yıllık konut arzı yaklaşık 250–275 bin düzeyinde kalıyor.

İstanbul özelinde ise önümüzdeki 10 yılda 1 milyon 220 bin yeni konuta ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor. Yani yılda ortalama 122 bin konut üretimi hedeflenmeli.

İstanbul’da merkezi bölgelerde konut metrekare fiyatları son beş yılda %103 artarak metrekare fiyatı yaklaşık 3.036 dolara yükseldi.

Bu, arz eksikliğinin ardından gelen güçlü talep kaynaklı bir artış.