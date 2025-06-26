AK Parti'nin önergesi kabul edildi: TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
AK Parti'nin TBMM Genel Kurulu'nda Meclis'in çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin verdiği grup önerisi kabul edildi. Öneriye göre; TBMM’nin çalışma süresi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.
AK Parti'nin TBMM'de sunduğu, Meclis'in çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin önerge kabul edildi.
Kabul edilen önerge, 198 sıra sayılı İklim Kanunu Teklifi, 185 ve 124 sıra sayılı uluslararası antlaşmalar ile 215 sıra sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinin tamamlanmasını kapsıyor.
Görüşmeler tamamlanana kadar Meclis çalışmaya devam edecek.