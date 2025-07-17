OYAK’ın yeni CEO’su Murat Yalçıntaş oluyor

MERVE YİĞİTCAN

İstanbul Ticaret Odası’nın 2005-2013 yıllarında yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenen Prof. Dr. Murat Yalçıntaş’ın Oyak Holding’in yeni CEO’su olacağı öğrenildi. Son olarak Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC’nin 2021-2024 yılları arasında CEO’luğunu üstlenen Yalçıntaş, bundan böyle OYAK CEO’su olarak görev yapacak. OYAK Holding’de CEO’luk bayrağını Süleyman Savaş Erdem’den devralmaya hazırlanan Yalçıntaş, 6 kıtada 8 sektörde 130 şirketi ile faaliyet gösteren OYAK Holding’in küresel arenada daha da güçlenerek yoluna devam etmesi için çalışacak.

İktisatçı ve siyasetçi Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’ın oğlu olan Murat Yalçıntaş, 1965 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Saint Joseph Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1984-88 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde okuyan Yalçıntaş, 1988-90 yıllarında Boston Üniversitesi ile Vrije Üniversitesi’nin İşletme Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. 2005-2007 yıllarında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nde doktora programını tamamlayan Yalçıntaş, 2021 yılında ise İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden profesör unvanını aldı. 1996-98 yıllarında MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Yalçıntaş, 1995 yılında İTO’ya meclis üyesi olarak girdi. Aynı yıllarda İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde (İTİCÜ) Mütevelli Heyeti Üyeliği, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde (İDTM) de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.

İş dünyasının çeşitli STK’larında görev yaptı

2005-2013 yıllarında İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Yalçıntaş bu süreçte ayrıca 2007 yılında Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) Başkanlığı’na, 2009’da da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcılığı’na seçildi. Yalçıntaş, bu görevlerinin yanında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde (İTİCÜ) Mütevelli Heyeti Üyeliği, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde (İDTM) de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. 2006-2013 yıllarında Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanlığı yapan Yalçıntaş, aynı zamanda 2010-2013 yıllarında da Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekilli görevini ifa etti. 2021 yılında BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de CEO olarak göreve başlayan Yalçıntaş, Ocak 2024’e kadar bu görevi yerine getirdi. Aynı dönemde TOGG Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Yalçıntaş, BMC’den ayrıldıktan sonra akademik faaliyetlerine geri dönerek İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde doktora ve yüksek lisans dersleri vermeye başladı.

OYAK’ın 3 şirketi İSO 500’ün ilk 10’unda

Türkiye’nin en büyük ilk 10 holdinginden biri olan OYAK, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik fonu olarak 1960 yılında kanunla kuruldu. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olan OYAK, 2024 yılı konsolide sonuçlarına göre 637,1 milyar TL toplam hasılat elde ederken, 1 trilyon 209 milyar TL toplam varlık büyüklüğüne ulaştı. Geçen yıl 6 milyar dolar ihracat gerçekleştiren OYAK, Türkiye’nin 2024 yılı toplam ihracatının yüzde 2,31’ini tek başına gerçekleştirdi. OYAK Holding bünyesinde yer alan grup şirketleri ise maden metalürji, çimento beton kağıt, otomotiv lojistik, kimya tarım, enerji, finans, gıda ve inşaat olarak sıralanıyor. Holding bünyesinde yer alan Erdemir, İsdemir, Oyak Çimento, Oyak Renault, MAİS, Hektaş, Oyak Yatırım, Tamek ve Sagra ise 130 şirketten sadece birkaçı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayınlanan İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde ilk 10’da Oyak Renault, Erdemir ve İskenderun Demir olmak üzere 3 şirketi ile yer alıyor.

Aynı zamanda holding 6 şirketi Erdemir, İsdemir, OYAK Çimento, Hektaş, OYAK Yatırım Menkul Değerler ve OYAK Yatırım Ortaklığı ile de borsaya açık durumda.