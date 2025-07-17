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'Faladdin ve Binnaz' fal uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı

Fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan "Faladdin" ve "Binnaz" isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen, tutuklandı.

Haber Merkezi
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'Faladdin ve Binnaz' fal uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Faladdin" ve "Binnaz" isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen, fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınmıştı. Sertaç Taşdelen’in banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konuldu.

Sertaç Taşdelen tutuklandı

Yaşanan gelişmeler ışığında Sertaç Taşdelen bugün, tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Taşdelen için tutuklama kararı çıktı. 

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama gelmişti

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/43514 sayılı soruşturma dosyası kapsamında “Faladdin” ve “Binnaz” isimli mobil uygulamalar ile bunların internet sitesi uzantıları olan www.faladdin.com ve www.binnazabla.com isimli web siteleri üzerinden ödeme gerçekleştirilmek suretiyle fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 16/07/2025 günü adli işlem gerçekleştirilmiştir.

Dosya kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının suçtan elde edilen değere ilişkin raporuna, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının raporuna ve alanında uzman bilirkişi raporuna göre fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde eden ve suç gelirlerini yurt dışına çıkaran şüpheli Sertaç Taşdelen’e ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, deniz taşıtlarına ve Arteria Yazılım A.Ş. şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulmuştur."

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