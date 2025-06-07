AK Parti'den Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun mesajı!
AK Parti Sözcüsü Çelik, “Ferdi Zeyrek, ailesi ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, elektrik çarpması sonrası durumu ciddiyetini koruyan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
"Hastanede tedavi altına alındığını üzüntüyle öğrendik"
Çelik, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in yaşadığı üzücü kaza nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını üzüntüyle öğrendik. Başta ailesi olmak üzere CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi. Çelik, açıklamasının devamında, “Sayın Zeyrek’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sn Ferdi Zeyrek geçirdiği üzücü bir kaza sonucu hastanede tedavi altına alındı.— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 7, 2025
Başta ailesine ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Sn Zeyrek’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.