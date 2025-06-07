AK Parti'den Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun mesajı!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, elektrik çarpması sonrası durumu ciddiyetini koruyan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

"Hastanede tedavi altına alındığını üzüntüyle öğrendik"

Çelik, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in yaşadığı üzücü kaza nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını üzüntüyle öğrendik. Başta ailesi olmak üzere CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi. Çelik, açıklamasının devamında, “Sayın Zeyrek’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.