Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Enflasyon yıl sonu itibariyle 20’li rakamlara düşecek

Bakan Ömer Bolat, ailesi ve yakınlarıyla bayramlaşmak amacıyla geldiği Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde, Şarköy Kaymakamlığının düzenlediği bayramlaşma programının ardından AK Parti Şarköy İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İlçe Başkanı Ersin Ersoy ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bolat, parti binası toplantı salonunda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gündeme ait gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Krizleri başarı ile yönettik

"2008-2009 döneminde dünyada çok büyük ekonomik ve finans krizi oldu.2020 yılı başında 100 yılda bir olan salgın ortaya çıktı. Ülkemiz en az kayıpla atlattı. Hem ekonomide hem can kaybında en az hasarla atlattı. İki komşu ülkemiz savaş tutuştu enerji fiyatları uçtu, gıda fiyatları uçtu bitti. Başarı ile krizi yönettik. Bir yıl sonra iki büyük depremle sarsıldık; 55 bin canımız şehit oldu, 4 şehir tamamen, bir şehrin vilayeti tamamen, geri kalan 6 şehir de kısmen yıkıldılar. O günün parasıyla 104 milyar dolar, masraf, harcama raporu çıktı. 2 yılda 75 milyar dolar harcandı oraya 2023 yılında. Sıfırdan yeniden yapılıyor. Bu 75 milyar dolar deprem olmasaydı nereye harcanacaktı. Çiftçiye, esnafa, emekliye, işçiye, memura harcanacaktı. Sanayiye harcanacaktı, tarıma harcanacaktı. Gelişmeye harcanacaktı. Buna rağmen bütçe açığı olarak kontrollü gidiyoruz.

İhracatımız artıyor

Büyümemiz sınırlıda olsa, ılımlı da olsa, artıdayız dünden daha iyiyiz. Dünya ülkelerinden daha iyiyiz. İhracatımız artıyor istihdamımız 32.5 milyonun aştı ve enflasyonda 1 yılda mayıstan mayısa % 75.5'tan, % 35.5'a indirdik. 40 puan, Allahın izni ile yıl sonunda Aralık ayına geldiğimizde 20'li rakamlar hakim olacak rakamları konuşacağız. Böylece ne olacak, istikrar gelecek, piyasalar oturdu. Bulamadığınız herhangi bir ürün varmı. Fiyatlarında zıplamalar fahiş fiyatların olduğu son 8 aydır her hangi bir ürün varmı. Denetimler, sektörel düzenlemeler, enflasyonla mücadeleyle bir çok Bakanlığımızın işbirliği ile bunları atlattık önledik. Büyük bir doğal afet veya etrafımızda büyük savaşlar, kötü şeyler olmazsa bu istikrarlı süreç bu yıl sonundan itibaren ekonomik büyümeyi de hızlandırmaya başlayacak. Piyasalar daha da canlanacak, satışlar daha da artacak. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Enerjide kendi kaynaklarımızı bulup, enerji maliyetimizi % 15'ini doğalgaz ve petrol keşiflerimizle kendimiz sağlıyoruz. Bu daha da yükselecek. Savunma sanayinde kendi ihtiyaçlarımızın % 80'ini kendimiz karşılıyoruz. Dışa bağımlı değiliz."