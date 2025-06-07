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İmamoğlu "gençliğe borcumuz var" deyip paylaştı: Bütün memlekette yaygınlaştıracağız

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da uygulanan yurt ve burs desteklerini Türkiye geneline yaymayı hedeflediklerini açıkladı.

Haber Merkezi
ANKA
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İmamoğlu "gençliğe borcumuz var" deyip paylaştı: Bütün memlekette yaygınlaştıracağız
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Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye’nin gençliğimize bir borcu var! Üniversite öğrencilerimize yurt imkanını bütün memlekette yaygınlaştıracağız. Tıpkı İBB yurtlarındaki gibi... İBB’de de yaptığımız gibi burs desteğiyle onların yaşam sıkıntılarını hafifletecek ve kendi gelişimleriyle ilgilenmelerini sağlayacağız. Hayal kuran, çalışan, üreten, kendini geliştiren ve mutlu bir gençlik tüm Türkiye’ye şifa olacak. İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız." ifadeleri kullanıldı.

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