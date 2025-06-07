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Trump'tan Musk'a: Bunu yaparsa çok ciddi sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk’ın Demokrat adaylara destek vermesi halinde ciddi sonuçlarla karşılaşacağını belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Trump'tan Musk'a: Bunu yaparsa çok ciddi sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan NBC News kanalına telefonla verdiği mülakatta, dünya kamuoyunun son birkaç gündür takip ettiği, Musk ile aralarındaki anlaşmazlıkla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tesla ve SpaceX'in sahibi Musk ile ilişkilerinin bittiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Trump, "Öyle olduğunu varsayıyorum, evet." yanıtını verdi.

Trump ayrıca, kamuoyu önünde yaşanan tartışmaların ardından Musk ile ilişkisini düzeltmek gibi bir niyetinin de olmadığını belirtti.

ABD Başkanı ayrıca, Musk'ın Cumhuriyetçi adaylar karşısında Demokrat adaylara finansal destek vermesi durumunda ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

"Çok ciddi sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak"

"Eğer bunu yaparsa sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak." diyen Trump, "Bunun çok ciddi sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak." diye ekledi.

ABD'li milyarder iş insanının "Başkanlık makamına saygısızlık yaptığını" da savunan Trump, yakın zamanda Musk ile konuşma gibi bir planının olmadığını dile getirdi.

Trump, Musk'ın açıklamalarını, "Bence bu, çok kötü bir şey çünkü çok saygısızca davrandı. Başkanlık makamına saygısızlık edemezsiniz." diye yorumladı.

Trump ile Musk arasındaki tartışma

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" paylaşımlarını yapmıştı.

Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.

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